Выставка "Кастом особого назначения" открылась на ВДНХ

9 апреля на ВДНХ открылась выставка "Кастом особого назначения". Экспозиция приурочена к 140-летию создания первого мотоцикла.

В Музее Гаража особого назначения представили более 30 эксклюзивных мотоциклов, которые созданы в российских мастерских за последние 25 лет. Посетители могут узнать о культуре декорирования, настройки и улучшения мототехники, а также познакомиться с уникальными инженерными и техническими решениями представителей отечественного кастом-сообщества.



Кто и зачем переделывает серийные модели мотоциклов? В чем заключается суть кастомайзинга? Как существует кастом-культура в России? Ответы на эти и многие другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.