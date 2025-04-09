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09 апреля, 16:40

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Выставка "Кастом особого назначения" открылась на ВДНХ

Выставка "Кастом особого назначения" открылась на ВДНХ

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9 апреля на ВДНХ открылась выставка "Кастом особого назначения". Экспозиция приурочена к 140-летию создания первого мотоцикла.

В Музее Гаража особого назначения представили более 30 эксклюзивных мотоциклов, которые созданы в российских мастерских за последние 25 лет. Посетители могут узнать о культуре декорирования, настройки и улучшения мототехники, а также познакомиться с уникальными инженерными и техническими решениями представителей отечественного кастом-сообщества.

Кто и зачем переделывает серийные модели мотоциклов? В чем заключается суть кастомайзинга? Как существует кастом-культура в России? Ответы на эти и многие другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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