Новости

Новости

09 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В Подмосковье предложили ввести ограничения для фур во время снегопадов

Специалисты начали готовить поезда МЦД к возможным морозам

Общая интенсивность движения на дорогах Москвы составила 7 баллов вечером 6 февраля

Владельцы Mercedes и BWM чаще всего нарушали правила парковки в Москве

Движение грузовиков осложнило уборку и обработку дорог в Подмосковье

Интервалы в расписании электросудов могут меняться в Москве в период холодов

Новости градостроительного комплекса Москвы

Поезда на Курском и Рижском направлениях МЖД отклонились от графика из-за холода

"Деньги 24": пассажиропоток зарубежных авиакомпаний увеличился на 25% в России

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Даже в самые сильные морозы в городском транспорте поддерживается комфортная температура. Вентиляция в метро переключена на зимний режим, специалисты также следят за температурой наземного транспорта. Поезда МЦД и пригорода прогревают и не отключают отопление ночью, чтобы к утру они были полностью готовы к работе.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы Транспортного комплекса столицы. В личном кабинете юридического лица "Московского паркинга" организации могут создать корпоративный счет, с которого работникам удобно оплачивать парковку служебного транспорта. На сегодняшний день эту опцию используют 54 тысячи водителей из более чем 11 тысяч компаний"– рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тематические развлечения и аттракционы на Северном речном вокзале будут работать до конца февраля. Гостей ждут каток с теплыми раздевалками, мастер-классы и трассы для электротюбинга.

транспортпогодагородвидео

