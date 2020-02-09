Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Даже в самые сильные морозы в городском транспорте поддерживается комфортная температура. Вентиляция в метро переключена на зимний режим, специалисты также следят за температурой наземного транспорта. Поезда МЦД и пригорода прогревают и не отключают отопление ночью, чтобы к утру они были полностью готовы к работе.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы Транспортного комплекса столицы. В личном кабинете юридического лица "Московского паркинга" организации могут создать корпоративный счет, с которого работникам удобно оплачивать парковку служебного транспорта. На сегодняшний день эту опцию используют 54 тысячи водителей из более чем 11 тысяч компаний"– рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тематические развлечения и аттракционы на Северном речном вокзале будут работать до конца февраля. Гостей ждут каток с теплыми раздевалками, мастер-классы и трассы для электротюбинга.