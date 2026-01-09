Форма поиска по сайту

09 января, 23:30

Транспорт

Выдача багажа пассажирам начала стабилизироваться в Шереметьево

Выдача багажа пассажирам начала стабилизироваться в Шереметьево

Самолет застрял в снегу в аэропорту Домодедово

Сотни автомобилей застряли на Ярославском шоссе из-за снегопада

Пассажиры вытолкали автобус из сугроба на бульваре Рокоссовского

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

Движение закрыли между станциями метро "Новокосино" и "Новогиреево"

Пассажирам пришлось выталкивать автобус, застрявший в сугробе в Измайлове

Участок между станциями метро "Новокосино" и "Новогореево" закрыли на ремонт в Москве

Самый длинный городской трамвайный диаметр появится в Москве в 2026 году

Многокилометровый затор образовался на МКАД из-за снегопада

Выдача багажа пассажирам прилетевших рейсов начала стабилизироваться в аэропорту Шереметьево. Люди жаловались в соцсетях, что не могут получить свои вещи по несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ситуация была связана с замедлением работы техники в условиях интенсивного снегопада. Службы аэропорта и авиакомпаний обеспечили пассажиров питьевой водой и едой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

