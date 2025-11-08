Пригородные маршруты от станции метро "Крылатское" запустили из Москвы в Барвиху и до 62-й Московской городской больницы. Данное направление пользуется популярностью у пассажиров.

Автобус под номером 1101 будет пересекать МКАД и через деревню Раздоры доезжать в Барвиху. Маршрут № 1290 также будет следовать через Раздоры, но потом будет продолжать свой путь через Жуковку-1, Александровку, Институт имени Мечникова в поселок Истра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.