08 ноября, 14:15

Транспорт

Новые пригородные автобусы будут курсировать между Москвой и Одинцовским городским округом

В столице запустили новые пригородные маршруты. Городские автобусы будут курсировать между Москвой и Одинцовским городским округом.

От станции метро "Крылатское" маршрут номер № 11-01 пройдет до Барвихи, а № 12-90 – до 62-ой Московской городской больницы. На линию вышли 7 современных автобусов, которые оборудованы по высоким столичным стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

