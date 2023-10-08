Владельцы Volvo пожаловались, что не могут включить удаленный прогрев машины, проверить показатели или местоположение своего авто.

Компания отключила российских автовладельцев и диллеров от своего программного обеспечения. Мобильное приложение для автомобилей шведской марки больше не работает в РФ. В случае утраты ключа, официальные сервисы не смогут запрограммировать новый брелок.

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