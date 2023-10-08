08 октября, 21:15Транспорт
Владельцы Volvo пожаловались, что не могут включить удаленный прогрев машины
Владельцы Volvo пожаловались, что не могут включить удаленный прогрев машины, проверить показатели или местоположение своего авто.
Компания отключила российских автовладельцев и диллеров от своего программного обеспечения. Мобильное приложение для автомобилей шведской марки больше не работает в РФ. В случае утраты ключа, официальные сервисы не смогут запрограммировать новый брелок.
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