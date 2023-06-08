Ликсутов заявил, что в Москве появится новый электробусный парк

В Москве появится новый электробусный парк, а количество экологичного городского транспорта увеличится. Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, компания "КамАЗ" и "Группа ГАЗ" поставят в столицу свыше тысячи электробусов. Для них в районе Новокосино откроют электробусный парк, который станет уже третьим в Москве.

Электробусный парк в Новокосине вместит 78 машин. В парке установят ультрабыстрые зарядные станции. Новый инфраструктурный объект даст и новые рабочие места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.