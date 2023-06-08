Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Город

Ликсутов заявил, что в Москве появится новый электробусный парк

Ликсутов заявил, что в Москве появится новый электробусный парк

Электропоезда "Ласточка" начнут ездить между Сочи и Гагрой с 8 июня

Новости часа: пять человек признаны погибшими в результате разрушения Каховской ГЭС

"Актуальный репортаж": количество случаев с авиадебоширами выросло с 2021 года

Электропоезда "Ласточка" запустили между Сочи и Гагрой

Дептранс определил первые маршруты, которые будет обслуживать электробусный парк "Митино"

Новости часа: в Москве построят логистический парк, центры инноваций и импортозамещения

Электропоезда начнут ездить между Сочи и Гагрой с 8 июня

Расписание пригородных поездов поменяется с 9 по 12 июня

Новости часа: в Москве одобрили проекты строительства 5 объектов с новыми рабочими местами

В Москве появится новый электробусный парк, а количество экологичного городского транспорта увеличится. Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, компания "КамАЗ" и "Группа ГАЗ" поставят в столицу свыше тысячи электробусов. Для них в районе Новокосино откроют электробусный парк, который станет уже третьим в Москве.

Электробусный парк в Новокосине вместит 78 машин. В парке установят ультрабыстрые зарядные станции. Новый инфраструктурный объект даст и новые рабочие места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика