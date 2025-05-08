Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 мая

Партия автомобилей "Москвич" отправится в Гавану на Кубу. Речь идет о машинах, которые собирают в столице. Завод на Волгоградском проспекте посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В Москву на торжества в честь Дня Победы прибывают мировые лидеры. В столичном аэропорту уже встретили премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также ожидается спецборт премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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