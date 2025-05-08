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Новости

08 мая, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 мая

Партия автомобилей "Москвич" отправится в Гавану

Участники автопробега "Города-герои – города героев" финишировали в Москве

Ряд улиц Москвы перекроют для проведения парада Победы

"Мой район. Новости": раздача георгиевских лент стартовала в метро в Хорошёвском районе

"Мой район. Новости": москвичам напомнили об изменениях графика поездов на МЦД-4

"Мой район. Новости": маршрут № 734 стал электробусным

Автопробег "Города-герои – города героев" завершился в Москве

Сергей Собянин обсудил с президентом Кубы планы по запуску таксопарка в Гаване

График движения поездов на D4 изменился

Партия автомобилей "Москвич" отправится в Гавану на Кубу. Речь идет о машинах, которые собирают в столице. Завод на Волгоградском проспекте посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В Москву на торжества в честь Дня Победы прибывают мировые лидеры. В столичном аэропорту уже встретили премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также ожидается спецборт премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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