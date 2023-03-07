Цветочную фотозону к 8 Марта оформили на станции МЦК Лужники

Фотозона из огромных роз появилась в преддверии 8 Марта на станции МЦК Лужники. Любой желающий может подойти, сфотографироваться или просто полюбоваться композицией.

Помимо этого, в день 8 Марта москвичкам будут вручать цветы. Раздачу организуют на станциях Очаково будущего МЦД-4, Марьина Роща МЦД-2, Окружная МЦД-1, а также Лужники и Кутузовская МЦК и вокзальных комплексах в Шереметьево и на Восточном вокзале.

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