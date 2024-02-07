Новости часа: около 40 экипажей ЦОДД дежурят на МКАД из-за снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 40 экипажей дорожного патруля ЦОДД работает на МКАД и вылетных магистралях на фоне снегопада. Об этом сообщает Дептранс.

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается стабильной и контролируемой. Это данные Роспотребнадзора.

Малый Кисельный переулок будет закрыт для проезда 8 февраля с 06:00 до 18:00. Об этом заявили в Дептрансе.