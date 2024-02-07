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Новости

07 февраля, 17:45

Транспорт

Новости часа: около 40 экипажей ЦОДД дежурят на МКАД из-за снегопада

Новости часа: около 40 экипажей ЦОДД дежурят на МКАД из-за снегопада

Ограничения для проезда такси существуют на некоторых выделенках в Москве

Росавиация заявила, что аэропорты в Москве работают в штатном режиме

Напольную навигацию обновят на 150 пересадочных станциях столичного метро и МЦК

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Таксистам запретили пользоваться выделенными полосами на загруженных участках столицы

Новая напольная навигация появится на пересадочных станциях метро Москвы

Таксистам запретили пользоваться "выделенками" на загруженных участках Москвы

Новую напольную навигацию разместят на 150 пересадочных станциях столичного метро и МЦК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 40 экипажей дорожного патруля ЦОДД работает на МКАД и вылетных магистралях на фоне снегопада. Об этом сообщает Дептранс.

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается стабильной и контролируемой. Это данные Роспотребнадзора.

Малый Кисельный переулок будет закрыт для проезда 8 февраля с 06:00 до 18:00. Об этом заявили в Дептрансе.

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