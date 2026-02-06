Общая интенсивность движения на дорогах Москвы составила 7 баллов вечером 6 февраля.

На Большой Сухаревской площади на внешней стороне Садового кольца водители притормаживают из-за ДТП в среднем ряду. Плотный трафик также фиксируется на Москворецкой набережной, в сторону Таганской улицы и Боровицкой площади до Кремлевской набережной.

На ТТК от Рижской эстакады до улицы Сущевский Вал автомобили двигаются со скоростью около 10 километров в час.

