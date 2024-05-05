Электродепо "Южное" в Москве достроят в 2024 году

В Москве полным ходом идет строительство электродепо "Южное", где будут ремонтировать и обслуживать составы Замоскворецкой линии метро. 46 зданий и сооружений займут площадь почти 80 тысяч квадратных метров.

"Южное" достроят в 2024 году. Всего же с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 электродепо. В планах до 2030 года завершить строительство и других объектов, в том числе депо "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое".