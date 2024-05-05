Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 09:30

Транспорт

Электродепо "Южное" в Москве достроят в 2024 году

Электродепо "Южное" в Москве достроят в 2024 году

Работу общественного транспорта продлили в ночь на 5 мая

Новости часа: работу московского метро и МЦК продлят до 2:00 на Пасху

Движение ограничено в центре Москвы в связи с Пасхой

Движение ограничено в центре Москвы в связи с богослужениями в пасхальную ночь

Новости часа: гуманитарную помощь передали бойцам СВО в рамках фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: некоторые станции метро будут работать только на вход или пересадку 5 мая

Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится 5 мая из-за репетиции парада

Новости часа: пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское

Арендованные СИМ будет автоматически снижать скорость до нуля в парке Горького

В Москве полным ходом идет строительство электродепо "Южное", где будут ремонтировать и обслуживать составы Замоскворецкой линии метро. 46 зданий и сооружений займут площадь почти 80 тысяч квадратных метров.

"Южное" достроят в 2024 году. Всего же с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 электродепо. В планах до 2030 года завершить строительство и других объектов, в том числе депо "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое".

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика