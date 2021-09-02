Москвичи начали пользоваться бесплатной пересадкой на наземном транспорте. Чтобы деньги не списывались второй раз, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена.

В течение 12 часов пассажира подключат к сервису бесплатной пересадки.

Подробнее о том, как оценивают нововведение эксперты и москвичи и сколько денег это позволит сэкономить пассажирам, – в эфире телеканала Москва 24.