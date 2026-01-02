Встреча с Дедом Морозом начнется в 10 утра на Киевском вокзале

В Москву 2 января прибывает праздничный поезд Деда Мороза. Встреча с главным волшебником года начнется в 10:00 на Киевском вокзале. Гости смогут заглянуть в сказочный вагон, где будет находиться Дед Мороз.

Для посетителей откроют фото-купе и сувенирную лавку. Волшебный экспресс пробудет в столице два дня и отправится в дальнейшее путешествие по стране уже вечером 3 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.