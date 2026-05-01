Маршруты автобусов изменятся в Царицыне со 2 мая в Москве. Это связано со строительством Бирюлевской линии метро. М89 пойдет по Кантемировской улице и Пролетарскому проспекту вместо Кавказского бульвара.

Автобус 844 поедет по Луганской и Каспийской улицам. Маршрут 850 будет следовать по Пролетарскому проспекту, Ереванской, Каспийской улицам и улице Медиков. У маршрутов С823 и С823а добавится остановка "Районный центр Эльбрус".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.