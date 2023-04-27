Центр Москвы временно закрыт для транспорта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Технологии

"Актуальный репортаж": Apple обяжут разрешить устанавливать приложения не из App Store

"Актуальный репортаж": Apple обяжут разрешить устанавливать приложения не из App Store

"Техно": в автомобилях Mini появится голосовой помощник в виде питомца

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сервисы столицы

"Техно": игровая приставка ROG Ally будет стоить 650 долларов

"Техно": появился новый тип нейросетей, превращающий текст в видео

"Актуальный репортаж": в РФ стали выпускать больше развивающих программ для смартфонов

Собянин рассказал о популярной городской программе поддержки в сфере инноваций

Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

"Техно": Morphing Matter Lab разработала технологичные семена

Онлайн-путеводитель "Узнай Москву" модернизировали

Apple заставят разрешить россиянам устанавливать на iPhone приложения не из App Store. Пока закон только готовят, но похожие требования уже действуют в Евросоюзе. Причем касаются они еще и компании Google. Оба гиганта известны тем, что не любят идти на уступки.

Есть ли шанс, что в России это не сработает? И могут ли компании с не российской пропиской обойти требования такого закона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоЯна Гордиенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика