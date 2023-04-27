"Актуальный репортаж": Apple обяжут разрешить устанавливать приложения не из App Store

Apple заставят разрешить россиянам устанавливать на iPhone приложения не из App Store. Пока закон только готовят, но похожие требования уже действуют в Евросоюзе. Причем касаются они еще и компании Google. Оба гиганта известны тем, что не любят идти на уступки.

Есть ли шанс, что в России это не сработает? И могут ли компании с не российской пропиской обойти требования такого закона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.