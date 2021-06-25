В Москве показали, что умеют делать собаки-роботы

Сотрудники лаборатории, где производят собак-роботов, показали в столичном парке, на что способен такой питомец.

Самого быстрого в своем классе робота зовут Белка. Он умеет делать сальто и может разогнаться до 12 километров в час. При этом он способен запоминать маршрут, который прошел.

Робот также оснащен камерой, благодаря которой способен распознать перед собой человека.

Он может работать собакой-поводырем, а также стать полезным в логистике, охране или патрулировании местности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.