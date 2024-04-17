"Яндекс" представил поисковый сервис с возможностями искусственного интеллекта

"Яндекс" представил новый поисковый сервис "Нейро" с возможностями искусственного интеллекта. Пользователи могут задавать ему любые вопросы, в том числе уточняющие. Кроме того, новая система способна находить в интернете и объединять информацию в одном сообщении.

Сервис подкрепляет свои ответы ссылками из интернета. Благодаря им пользователи смогут проверить факты и получить более подробную информацию, а площадки получат дополнительный трафик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.