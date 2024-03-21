OpenAI может выпустить ChatGPT-5 летом 2024 года – СМИ

Фото: 123RF/supatman

Американская компания OpenAI может выпустить обновленную версию чат-бота ChatGPT летом этого года. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Business Insider.

Один из источников портала рассказал, что некоторые из корпоративных клиентов уже получили демо-версию ChatGPT-5, а полноценный запуск чат-бота планируется в середине года.

В настоящее время OpenAI продолжает обучение нейросети, а по окончанию этого процесса, сторонние специалисты и сотрудники компании проверят ее на наличие проблем.

Ранее сообщалось, что компания Google отложила запуск большой языковой модели искусственного интеллекта Gemini на первый квартал 2024 года.

До этого Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Они призывали немедленно приостановить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.



Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта