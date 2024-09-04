Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2

Мобильный оператор Tele2 провел ребрендинг, сменил название и представил новый логотип. Этой ночью сотрудники меняли вывески в салонах и главном офисе компании. Т2 обещает сохранить преемственность, став при этом номером один на рынке сотовой связи. Изменения проходят под слоганом "Другие правила. Новый уровень". Они продиктованы тем, что возможности оператора, в том числе, технические, намного шире прежнего бренда.

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