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04 сентября, 21:45

Технологии

Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2

Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2

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Мобильный оператор Tele2 провел ребрендинг, сменил название и представил новый логотип. Этой ночью сотрудники меняли вывески в салонах и главном офисе компании. Т2 обещает сохранить преемственность, став при этом номером один на рынке сотовой связи. Изменения проходят под слоганом "Другие правила. Новый уровень". Они продиктованы тем, что возможности оператора, в том числе, технические, намного шире прежнего бренда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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