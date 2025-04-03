Работу системы "Электронная путевка" восстановят в ближайшие дни

Работу системы "Электронная путевка" обещают восстановить в ближайшие дни. Сбой в госсистеме произошел 1 апреля. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заверили, что это вопрос технический и он не повлияет на оказание услуг.

В систему "Электронная путевка" попадает информация о комплексных турах, то есть в случае, если человек купил и проживание, и перелет. Каждая путевка получает уникальный номер, с помощью которого отдыхающие могут отслеживать статус своего тура онлайн.

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