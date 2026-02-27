Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Суд в Москве заочно арестовал мужчину, который убил свою бывшую девушку и скрылся за границей. Все произошло в доме в Ореховом проезде 21 февраля. Мужчина в капюшоне и маске караулил жертву у подъезда.

Когда она зашла, злоумышленник последовал за ней и напал с ножом. Девушка получила множество ножевых ранений и скончалась в больнице. По данным следствия, незадолго до трагедии пара поссорилась. Соседи рассказали, что мужчина ждал ее несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.