Москвичу отказали в получении бесплатной пиццы в течение 100 лет после участия в акции

Москвичу Дмитрию Мезенцеву отказали в получении бесплатной пиццы в течение 100 лет после участия в акции. Он сделал татуировку с логотипом сети пиццерий в 2018 году. Акция обещала, что в обмен на тату ему будут предоставлять 100 бесплатных пицц в год на протяжении века.

Несколько лет сеть выполняла свои обязательства. Мезенцев получал промокоды и заказывал любимое блюдо, но в один момент привилегия исчезла. Он обратился в суд. Там решили, что компания может в одностороннем порядке не исполнять свои обязательства и в любой момент прекратить проведение акции. Москвич планирует подавать кассационную жалобу.

