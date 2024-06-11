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11 июня, 19:45

Политика

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

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Суд присяжных признал сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по всем пунктам по дела о нарушениях при покупке и хранении оружия.

По данным обвинения, Байден-младший употреблял наркотики, что лишило его права на покупку пистолета. Тем нем менее он приобрел оружие в 2018 году. За это ему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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