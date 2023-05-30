Латвия завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею впервые в своей истории

В Риге тысячи людей вышли на улицы, чтобы встретить национальную сборную по хоккею. Благодарные болельщики парализовали движение на ряде центральных магистралей латвийской столицы.

Команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Дело в том, что Латвия завоевала медали чемпионата мира впервые в своей истории. Прежде лучшим результатом страны было седьмое место на турнирах разных лет.

В матче за третье место спортсмены обыграли хоккеистов из США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.