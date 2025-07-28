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Новости

28 июля, 23:00

Спорт

В столице заработали бесплатные поп-ап площадки для активного отдыха

В столице заработали бесплатные поп-ап площадки для активного отдыха

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Второй тур Российской премьер-лиги завершился лидерством "Локомотива"

Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс по баскетболу на Петровском бульваре

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Масштабный фитнес-фестиваль стартовал в музее-заповеднике "Коломенское"

Турнир по стритболу прошел в рамках проекта "Лето в Москве"

Турнир по стритболу прошел в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Чемпионат по стритболу пройдет в районе Люблино 26 июля

Этим летом каждый москвич или гость города может попробовать себя в спорте. В столице работают бесплатные поп-ап площадки для активного отдыха.

Здесь есть возможность поиграть в волейбол, падел-теннис и пинг-понг. Также можно попробовать свои силы в скейтпарке или заняться скалолазанием. Площадки "Московского спорта" будут доступны до 7 сентября. Подробности можно узнать на сайте проекта "Лето в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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