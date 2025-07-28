В столице заработали бесплатные поп-ап площадки для активного отдыха

Этим летом каждый москвич или гость города может попробовать себя в спорте. В столице работают бесплатные поп-ап площадки для активного отдыха.

Здесь есть возможность поиграть в волейбол, падел-теннис и пинг-понг. Также можно попробовать свои силы в скейтпарке или заняться скалолазанием. Площадки "Московского спорта" будут доступны до 7 сентября. Подробности можно узнать на сайте проекта "Лето в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.