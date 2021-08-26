Москве состоялся самый длинный воллейбольный матч в поддержку Чемпионата мира 2022 года

Сегодня в московском дворце спорта "Динамо" завершилась большая эстафета в поддержку будущего Чемпионата мира. Это получился самый длинный волейбольный матч. Отдельные его поединки прошли во всех десяти городах, которые будут в следующем году принимать турнир.

Финальная игра состоялась в Москве. На одну площадку с профессиональными игроками вышли звезды российского спорта и шоу-бизнеса: гимнасты Алексей Немов и Артур Далалоян, фигуристка Аделина Сотникова и музыканты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.