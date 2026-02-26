Форма поиска по сайту

26 февраля, 08:00

Спорт

Падение фигуристки Петросян с четверного прыжка стоило ей олимпийской медали

Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

"Москва – столица спорта": чемпионат по кроссу на снегоходах прошел в городе

Бесплатные тренировки для москвичей подготовили в рамках проекта "Мой спортивный район"

Хоккейный болельщик разбил телевизор после поражения Канады в финале Олимпиады

Нападающий "Металлурга" Силантьев получил травму ноги в матче КХЛ

Телеканал Москва 24 принял участие в турнире в рамках "Недели керлинга"

В Москве стартовала "Неделя керлинга"

Москвичам показали, как выглядит изнутри стадион "Лужники"

"Москва – столица спорта": состоялся чемпионат по ски-альпинизму

В мире спорта продолжают обсуждать яркие моменты прошедшей Олимпиады в Италии. Российская фигуристка Аделия Петросян упала с четверного прыжка в произвольной программе, что стоило ей медали. Другая звезда фигурного катания Александра Трусова после рождения ребенка уже активно тренируется.

Норвежский футболист Эрлинг Холланд, один из лучших игроков мира, показал, как спортсмены отдыхают в выходные, наслаждаясь круассанами и сладким питанием. Шведские керлингистки Сара Макманус и София Шарбак представили, возможно, лучшее чемпионское видео Игр, которое уже называют "безумным" и обсуждают в соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

