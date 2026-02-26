Падение фигуристки Петросян с четверного прыжка стоило ей олимпийской медали

В мире спорта продолжают обсуждать яркие моменты прошедшей Олимпиады в Италии. Российская фигуристка Аделия Петросян упала с четверного прыжка в произвольной программе, что стоило ей медали. Другая звезда фигурного катания Александра Трусова после рождения ребенка уже активно тренируется.

Норвежский футболист Эрлинг Холланд, один из лучших игроков мира, показал, как спортсмены отдыхают в выходные, наслаждаясь круассанами и сладким питанием. Шведские керлингистки Сара Макманус и София Шарбак представили, возможно, лучшее чемпионское видео Игр, которое уже называют "безумным" и обсуждают в соцсетях.

