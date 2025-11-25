Форма поиска по сайту

25 ноября, 23:00

Спорт

Телезрительница Москвы 24 показала, как села на шпагат

Телезрительница Москвы 24 показала, как села на шпагат

Профессионалы назвали греко-римскую борьбу эффективной ментальной тренировкой

Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Костылевой

Телезрительница Москвы 24 прислала видео своей тренировки со штангой

Футболист Игорь Акинфеев установил рекорд по длительности карьеры в одном клубе

Телезрительница Москвы 24 показала, как занимается в спортзале

Евгений Плющенко написал жалобу на мать одной из своих подопечных

"Это Москва. Инфраструктура": пиклбол

"Новости дня": москвичи старшего поколения могут заняться пилатесом в Южном Бутове

Москвичам рассказали про занятия зумбой

Телеканал Москва 24 предложил зрителям поделиться спортивными достижениями с городом. В эфире показали, как девушка по имени Диана не только села на шпагат, но и продемонстрировала упражнение для укрепления спины.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

