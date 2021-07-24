Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

Сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин. В списке претендентов на пост главного тренера также были наставник немецкой молодежки Штефан Кунц и бывший тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев. Последний – считался фаворитом, однако договоренность с ним сорвалась в последний момент.

РФС обещал найти наставника команды до начала чемпионата России. Контракт с наставником донской команды будет подписан 26 июля. Но условия уже согласованы. Договор будет действовать до 31 декабря текущего года с возможностью дальнейшего продления. В ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове". Перед ним стоит задача вывести российскую сборную на чемпионат мира в Катаре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.