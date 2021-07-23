Матч ЦСКА – "Уфа" смогут посетить до тысячи зрителей при наличии QR-кода

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
На матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Уфой" смогут присутствовать до тысячи человек при условии наличия QR-кодов. Об этом сообщается на сайте столичной команды.
Игра состоится на "ВЭБ Арене" в Москве 25 июля, ее старт назначен на 20:00.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям управления Роспотребнадзора по САО города Москвы и на основании постановления № 18 главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А. Ю. на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК "Уфа" сможет присутствовать до 1 000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ЦСКА отметили, что клуб предпринял все возможное, чтобы на стадионе присутствовало как можно больше болельщиков. Именно в этих целях "ВЭБ Арена" одним из первых стадионов был включен в список COVID-free-зон, подчеркнули в релизе.
Ранее стало известно, что матч первого тура нового сезона РПЛ между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом" пройдет при пустых трибунах.
Первый матч российского первенства между "Ростовом" и "Динамо", который стартовал в пятницу, 23 июля, также проходит без зрителей. В РПЛ призвали болельщиков с пониманием отнестись к ситуации с допуском на футбольные матчи.
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