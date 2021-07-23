"Локомотив" и "Арсенал" сыграют в первом туре РПЛ без зрителей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Матч первого тура нового сезона Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом" пройдет при пустых трибунах, сообщается на сайте столичной команды.

В клубе отметили, что считают приоритетным сохранение здоровья фанатов, а также игроков и сотрудников.

"В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более 500 человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей", – добавили в пресс-службе.

В "Локомотиве" также уточнили, что перед началом сезона клуб подготовил подходы к стадиону с учетом необходимости использования системы QR-кодов. При получении разрешения болельщиков допустят на стадион во время последующих игр.

Первый матч российского первенства между "Ростовом" и "Динамо", который стартовал в пятницу, 23 июля, также проходит без зрителей. В РПЛ призвали болельщиков с пониманием отнестись к ситуации с допуском на футбольные матчи.