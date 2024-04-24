Пункты проката спортинвентаря откроются в столичных парках 1 мая

В столичных парках откроется сезон проката спортивного инвентаря с 1 мая. Посетители смогут арендовать велосипеды, ролики, самокаты или детские электромобили. Кроме того, взять в прокат можно и принадлежности для спортивных игр.

Для этого понадобится залог в виде любого документа, кроме паспорта. Пункты проката будут открыты ежедневно, но режим работы может меняться в зависимости от погодных условий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.