24 апреля, 10:30Спорт
Пункты проката спортинвентаря откроются в столичных парках 1 мая
В столичных парках откроется сезон проката спортивного инвентаря с 1 мая. Посетители смогут арендовать велосипеды, ролики, самокаты или детские электромобили. Кроме того, взять в прокат можно и принадлежности для спортивных игр.
Для этого понадобится залог в виде любого документа, кроме паспорта. Пункты проката будут открыты ежедневно, но режим работы может меняться в зависимости от погодных условий.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.