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24 апреля, 10:30

Спорт

Пункты проката спортинвентаря откроются в столичных парках 1 мая

Пункты проката спортинвентаря откроются в столичных парках 1 мая

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В столичных парках откроется сезон проката спортивного инвентаря с 1 мая. Посетители смогут арендовать велосипеды, ролики, самокаты или детские электромобили. Кроме того, взять в прокат можно и принадлежности для спортивных игр.

Для этого понадобится залог в виде любого документа, кроме паспорта. Пункты проката будут открыты ежедневно, но режим работы может меняться в зависимости от погодных условий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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спортпаркивидеоЕвгения Мирошкина
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