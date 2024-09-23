Олимпийское малое велокольцо на Крылатских холмах в Москве открылось после реконструкции

Олимпийское малое велокольцо на Крылатских холмах вновь открыто после реконструкции. Теперь там появилось новое покрытие, которое позволит спортсменам тренироваться с большей скоростью.

Изначально трасса создавалась для профессионалов, способных разгоняться на велосипеде до 70 километров в час, поэтому одна из главных задач при обновлении была обеспечить безопасность гонщиков и посетителей. При укладке нового асфальта специалисты использовали технологию ресайклинга.

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