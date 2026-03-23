Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ в матче против "Колорадо"

Хоккеист Александр Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ в матче "Вашингтона" против "Колорадо" на "Кэпитал Арене". Капитан отличился на 55-й минуте и сравнял счет, однако его команда уступила в овертайме со счетом 2:3.

В России официально признали женские смешанные единоборства. Вид спорта включили во всероссийский реестр, теперь спортсменки смогут получать разряды, звания и титулы. Первым крупным турниром, где выступят женщины, станет чемпионат России 2026 года в Сочи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.