22 января, 19:30

Спорт

Олимпийский чемпион Александр Легков провел лыжный мастер-класс в "Лужниках"

Москвичей пригласили сыграть в сквош

Генконсульство России подтвердило, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

"Новости дня": мастер-класс лыжника Легкова прошел в "Лужниках"

Московская неделя хоккея пройдет с 3 по 7 февраля

Проект "Мой спортивный район" проведет бесплатные тренировки для москвичей 22 января

МОК намерен вернуть российских спортсменов в полном составе к летней Олимпиаде-2028

Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Чемпионат и Кубок по гиревому спорту пройдет в Москве

В спортивном комплексе "Лужники" состоялся мастер-класс олимпийского чемпиона Александра Легкова. Тренировка прошла на лыжно-биатлонной трассе, протяженность которой в этом сезоне увеличили до трех километров.

Чемпион подробно объяснил и показал технику катания, правильную стойку и способы развития максимальной скорости. Участники мастер-класса смогут применить полученные навыки на предстоящем лыжном фестивале "Гонка Легкова".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

