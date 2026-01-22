Олимпийский чемпион Александр Легков провел лыжный мастер-класс в "Лужниках"

В спортивном комплексе "Лужники" состоялся мастер-класс олимпийского чемпиона Александра Легкова. Тренировка прошла на лыжно-биатлонной трассе, протяженность которой в этом сезоне увеличили до трех километров.

Чемпион подробно объяснил и показал технику катания, правильную стойку и способы развития максимальной скорости. Участники мастер-класса смогут применить полученные навыки на предстоящем лыжном фестивале "Гонка Легкова".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.