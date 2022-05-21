Весенний велофестиваль прошел в Москве

В Москве подошел к концу весенний велофестиваль. В нем приняли участие около 30 тысяч велосипедистов. Они преодолели маршрут длиной в 16 километров по Садовому кольцу.

По словам заммэра Максима Ликсутова, целью фестиваля было напомнить всем участникам в первую очередь о правилах дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.