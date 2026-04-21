Гол Ивана Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Юту" в первом матче плей-офф Кубка Стэнли. Барбашев поразил пустые ворота соперника в концовке встречи.

"Вегас" победил со счетом 4:2 и повел в серии 1:0. В других парах "Монреаль" был сильнее "Тампы", а "Баффало" обыграло "Бостон". В этих двух встречах очки набрали Никита Кучеров, Иван Демидов и Никита Задоров.

