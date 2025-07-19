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19 июля, 20:30

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июля

Олимпийский мишка не улетел в небо на фестивале в честь 45-летия Олимпиады-80

Хоккеист Александр Овечкин открыл хоккейную площадку на улице Флотской в Москве

Локации фестиваля "Олимпийская Москва" на Садовом кольце будут работать до 16:30

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150 тысяч человек посетили в субботу, 19 июля, фестиваль "Олимпийская Москва". Он прошел в столице впервые. В центре города организовали своеобразную реконструкцию Олимпиады 80-х.

19 июля также проходит Большой фестиваль бега, из-за которого перекрыто Садовое кольцо. Для машин временно недоступны участки на Большой Пироговской, Зубовской улице и Зубовском бульваре. Под ограничения также попали Валовая улица, Таганский тоннель, Земляной вал, Садовая спасская и проезд Девичьего поля.

Московский скоростной диаметр будет соединен с Курганской улицей, рассказал Сергей Собянин. Там планируется построить и реконструировать более 6 километров дорог. Во время строительства возведут три эстакады и приведут в порядок несколько улиц в этом районе. Все это улучшит транспортную доступность нескольких районов на северо-востоке города. Работы планируется завершить в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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