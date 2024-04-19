Проект "Мой спортивный район" проведет праздник на пяти площадках в столице

Проект "Мой спортивный район" проведет праздник на пяти столичных площадках в субботу, 20 апреля. В программу включили фитнес-тренировку, викторину, детские развлечения с аниматором, а также зумбу и розыгрыш призов.

Гостей будут ждать на проспекте Мира, Коптевском бульваре, Домодедовской улице. Также заработают площадки на улице Василисы Кожиной и в сквере имени Судакова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.