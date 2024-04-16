Новый спортивный сезон стартовал на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ стартовал новый спортивный сезон, в рамках которого все желающие смогут посещать групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в прошлом году тематические мероприятия посетили около 80 тысяч горожан.

"Спортивные программы комплекса пользуются большой популярностью у горожан и гостей столицы. <...> С наступлением тепла здесь начинается новый сезон тренировок и чемпионатов на открытом воздухе", – отметила Сергунина.

По ее словам, для гостей подготовят мастер-классы по русской национальной игре кила, занятия традиционной китайской гимнастикой "Оздоровительный цигун", встречи клуба по фрисби и многое другое.

Например, по субботам с 09:00 до 10:00 на стадионе парка "Останкино" собираются участники бегового объединения "Пять верст на ВДНХ", а каждое первое воскресенье месяца с 10:00 до 12:00 на мини футбольных полях у Мичуринского сада проводят мастер-классы по русской национальной игре в килу.

Кроме того, ежедневно с 09:00 до 23:00 посетителям открывают площадки для индивидуальных тренировок по воркауту с различными видами тренажеров и спортивными снарядами. Они находятся справа от входа в ботанический сад и рядом со стадионом в парке "Останкино".

Уточняется, что занятия организуют в поддержку нацпроекта "Демография" и федерального подпроекта "Спорт – норма жизни".

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в столице стартовала регистрация на спартакиаду "Моспром-2024". В Москве мероприятие пройдет в шестой раз. Участие в спартакиаде примут сотрудники московских предприятий, ученики профильных вузов и колледжей. Овчинский добавил, что они будут соревноваться по 13 видам спорта, среди них два новых – стендовая стрельба и бадминтон.