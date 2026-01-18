Форма поиска по сайту

18 января, 21:30

Спорт

Знаменитые фигуристы провели мастер-классы на ледовой площадке в Лужниках

Знаменитые фигуристы провели мастер-классы на ледовой площадке в Лужниках

Горнолыжные трассы стали популярны у жителей Москвы и Подмосковья в праздники

5-й сезон лыжно-биатлонной трассы проходит в "Лужниках"

Фигуристка Двоеглазова провела мастер-класс на катке в "Лужниках"

В Москве выросла популярность горнолыжных трасс

Спортивный фестиваль ко Дню студента пройдет в Москве 25 января

Аргентинец Бенавидес стал лучшим мотоциклистом в ралли "Дакар"

Фигуристка Анна Щербакова провела мастер-класс в парке имени Горького

В парке Горького пройдет любительский турнир по хоккею в валенках

Массовый любительский турнир по хоккею проводится в парке Горького

На льду олимпийского комплекса "Лужники" прошли уникальные мастер-классы от звезд фигурного катания. Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова, проводившая такой сольный урок впервые, показала базовые элементы и дала советы по выбору коньков и тренировкам начинающим спортсменам.

Параллельно в "Лужниках" стартовал пятый юбилейный сезон лыжной биатлонной трассы. Там проходят мастер-классы, автограф-сессии и соревнования для школьников, призванные вовлечь молодежь в профессиональный спорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕкатерина ФоменкоАрина Устюкова

