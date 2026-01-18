Знаменитые фигуристы провели мастер-классы на ледовой площадке в Лужниках

На льду олимпийского комплекса "Лужники" прошли уникальные мастер-классы от звезд фигурного катания. Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова, проводившая такой сольный урок впервые, показала базовые элементы и дала советы по выбору коньков и тренировкам начинающим спортсменам.

Параллельно в "Лужниках" стартовал пятый юбилейный сезон лыжной биатлонной трассы. Там проходят мастер-классы, автограф-сессии и соревнования для школьников, призванные вовлечь молодежь в профессиональный спорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.