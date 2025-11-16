Москвичи вышли на пробежку в минусовую погоду в "Лужниках"

Несмотря на прохладную погоду, в парке "Лужники" состоялась бесплатная тренировка по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятие продолжительностью один час включало темповые, интервальные и восстановительные упражнения, а также пробежку дистанцией три километра вдоль Лужнецкой набережной.

Проект "Мой спортивный район" продолжает активно развиваться в столице. Только за прошлую весну было проведено 1 100 тренировок, которые посетили свыше 10 тысяч человек. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

