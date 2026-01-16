Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 16 января

Бесплатные тренировки по атлетической гимнастике, плаванию и настольному теннису в рамках проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 16 января. Записаться на занятия можно на сайте "Московский спорт".

По всему городу открыты почти 80 секций. Их проводят опытные специалисты. Участники могут выбрать одно направление или составить расписание из различных активностей. Среди них – индивидуальные занятия, такие как йога, фитнес и бег, а также групповые – баскетбол, волейбол и хоккей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.