Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 16 января

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 16 января

Ночной лыжный забег впервые пройдет в парке 850-летия Москвы 16 января

Горнолыжные комплексы Московского региона стали полноценными курортами

Москвичам рассказали о пользе настольного тенниса

"Новости дня": самая длинная лыжная трасса в мире открыта в Москве

Москвичи могут посетить 15 площадок по падел-теннису

Московский ХК "Спартак" одержал 500-ю победу в чемпионате России

Проект "Мой спортивный район" провел почти 22,5 тыс бесплатных тренировок в 2025 году

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Горнолыжные трассы можно посетить в Москве и Подмосковье

Бесплатные тренировки по атлетической гимнастике, плаванию и настольному теннису в рамках проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 16 января. Записаться на занятия можно на сайте "Московский спорт".

По всему городу открыты почти 80 секций. Их проводят опытные специалисты. Участники могут выбрать одно направление или составить расписание из различных активностей. Среди них – индивидуальные занятия, такие как йога, фитнес и бег, а также групповые – баскетбол, волейбол и хоккей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика