Жители и гости столицы могут покататься на коньках на Болотной площади
На Болотной площади в Москве работает крупная ледовая площадка, вмещающая до 500 человек. Кататься на коньках здесь можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте mosbilet.ru.
Каток является частью арт-павильона "Фабрика подарков", где гости могут приобрести продукцию столичных производителей. Для посетителей подготовлена обширная развлекательная программа.
