15 января, 14:45

Город

Жители и гости столицы могут покататься на коньках на Болотной площади

Жители и гости столицы могут покататься на коньках на Болотной площади

Коммунальщики приступили к уборке горы снега на Миусской площади

Москвичам рассказали о пользе настольного тенниса

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Москве

Высота снежного покрова в Москве составила 40 сантиметров 15 января

Большегруз завалился на бок на Краснопресненском путепроводе

До 500 человек может вместить каток на Болотной площади в Москве

Орнитологи призвали москвичей подкармливать птиц после снегопадов

Специалисты заявили, что горнолыжные курорты столичного региона не уступают сочинским

На Болотной площади в Москве работает крупная ледовая площадка, вмещающая до 500 человек. Кататься на коньках здесь можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте mosbilet.ru.

Каток является частью арт-павильона "Фабрика подарков", где гости могут приобрести продукцию столичных производителей. Для посетителей подготовлена обширная развлекательная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоНаталия ШкодаЕлена Поляница

