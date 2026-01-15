Жители и гости столицы могут покататься на коньках на Болотной площади

На Болотной площади в Москве работает крупная ледовая площадка, вмещающая до 500 человек. Кататься на коньках здесь можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте mosbilet.ru.

Каток является частью арт-павильона "Фабрика подарков", где гости могут приобрести продукцию столичных производителей. Для посетителей подготовлена обширная развлекательная программа.

