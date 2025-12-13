В столице прошел благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО. Для бойцов, которые находятся на реабилитации в медучреждениях, собрали письма с добрыми пожеланиями и подарки.

Турнир стал частью фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". На льду встретились команда "Легенды хоккея России" и сборная блогеров. Спортсмены привезли сувениры и подписали шайбы и клюшки, чтобы поздравить защитников с наступающим Новым годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

