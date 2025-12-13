Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 23:15

Спорт

В столице прошел благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО

В столице прошел благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО

Международный турнир по нардам Arabian Grand Prix стартовал в Дубае

Новости мира: число жертв наводнений в Индонезии выросло до 1 тыс человек

Кубок Москвы по стрельбе из лука начался в столице

Звезда НБА Стеф Карри забросил мяч через всю площадку и попал в кольцо

Ирландский боец Коннор Макгрегор женился после 17 лет отношений

МОК призвал допустить россиян до участия в юношеских турнирах

В Минспорта заявили, что МОК должен восстановить статус ОКР к марту 2026 года

"Интервью": Владислав Третьяк – о том, как он замечает шайбу раньше других

Москвичам рассказали, когда стоит приводить детей в конькобежный спорт

В столице прошел благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО. Для бойцов, которые находятся на реабилитации в медучреждениях, собрали письма с добрыми пожеланиями и подарки.

Турнир стал частью фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". На льду встретились команда "Легенды хоккея России" и сборная блогеров. Спортсмены привезли сувениры и подписали шайбы и клюшки, чтобы поздравить защитников с наступающим Новым годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
спортгородвидеоАлексей Лазаренко

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика