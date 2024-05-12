Новости мира: первая ракетка мира Новак Джокович получил удар в голову стальной бутылкой

Первой ракетке мира по большому теннису сербу Новаку Джоковичу во время автограф-сессии в Риме в голову кинули стальную бутылку. От удара спортсмен упал на колени и долго приходил в себя. Но на следующий день он вновь вышел к фанатам, надев на голову шлем.

Тем временем Каннский кинофестиваль оказался под угрозой срыва. Причина такого развития событий – забастовка профсоюзов киномехаников, менеджеров залов и пресс-агентов, которые требуют изменения отношения французского правительства к персоналу сезонных кинофестивалей.

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