Новый рекорд установили на Московском полумарафоне

В Москве прошел юбилейный десятый полумарафон. Первое место по результатам забега занял легкоатлет Ринас Ахмадеев. Он пробежал дистанцию в 21 километр за 1 час 2 минуты 39 секунд и установил новый рекорд соревнований.

Победительницей среди женщин стала Анна Викулова. Она защитила свой титул, пробежав дистанцию за 1 час 10 минут 5 секунд.

Подробнее о том, как спортсмены преодолевали дистанцию полумарафона, – в эфире телеканала Москва 24.