11 ноября, 21:00

Новый спортивный кластер открыт в парке "Коломенское"

В музее-заповеднике "Коломенское" открыли современный спортивный кластер. В нем можно бесплатно играть в бадминтон, волейбол, баскетбол и мини-футбол. Также оборудованы воркаут-зона и площадки для настольного тенниса.

Подобные спортивные кластеры появляются по всей Москве – в парках "Северное Бутово", "Яуза", в Зеленом парке около метро "Новогиреево" и на Ясногорской улице. Локации уже адаптируют к зимнему сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

