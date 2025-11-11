Новый спортивный кластер открыт в парке "Коломенское"

В музее-заповеднике "Коломенское" открыли современный спортивный кластер. В нем можно бесплатно играть в бадминтон, волейбол, баскетбол и мини-футбол. Также оборудованы воркаут-зона и площадки для настольного тенниса.

Подобные спортивные кластеры появляются по всей Москве – в парках "Северное Бутово", "Яуза", в Зеленом парке около метро "Новогиреево" и на Ясногорской улице. Локации уже адаптируют к зимнему сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.