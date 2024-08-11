Новости мира: МОК разрешил спортсменам из РФ участвовать в закрытии Олимпиады

Международный Олимпийский комитет разрешил российским спортсменам, которые получили нейтральный статус, принять участие в закрытии Олимпиады. Церемония состоится в Париже 11 августа. Однако, как сообщили спортивные федерации, атлетов из РФ на мероприятии не будет.

Акции в поддержку Палестины не прекращаются в Лондоне. Демонстрации перерастают в стычки с полицией. Задержаны несколько десятков человек. Также протесты против израильских ударов по сектору Газа прошли в Стокгольме и других городах Европы.

Сильные дожди и наводнения обрушились на Китай. Вода достигла критического уровня в провинции Шэньси. Затопило улицы и в уезде Чжидань. Сложная паводковая ситуация также в провинции Гучьжоу.

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